Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita all'ospedale Buzzi di Milano, ha parlato con i giornalisti dei rapporti con l'Unione europea e delle prossime elezioni europee, facendo ironici auguri di Natale ai commissari. "Quali sono gli auguri di Natale che il ministro Matteo Salvini rivolge ai vertici europei? "Che a maggio si cambia, che gli italiani finalmente cambieranno. Io gli auguri li faccio a tutti, comunque".

"Che cosa direbbe a Luigi Di Maio per Natale?" "Auguri e grazie perché stiamo lavorando bene", ha proseguito il ministro dell'Interno. "Andate d'accordo?". "Sicuramente", ha risposto Matteo Salvini. Salvini, proseguendo, ha dichiarato che ascolterà il discorso del presidente dell Repubblica la notte di San Silvestro: "Io ascolto sempre, faremo anche i nostri di discorsi. Tra un piatto e un altro lo ascolterò".

"Dopo aver donato qualche regalo e un sorriso ai bambini che passeranno il Natale in ospedale, voglio salutare anche Voi. E voglio smontare alcune Bufale propinate da qualche politico giornalista: nessuna pensione verrà tagliata e diminuirà, nel 2019 nessuno in Italia prenderà di meno, anzi si prenderà di più! Agli oppositori rimangono solo le bugie. Buon Santo Natale amici", ha poi scritto il vicepremier leghista su Facebook, parlando della manovra appena approvata in Senato e in attesa dell'approvazione definitiva in terza lettura alla Camera per il 28 di dicembre. "Nessun pensionato italiano prenderà di meno nel 2019 rispetto al 2018. Uno legge i giornali che parlano di tagli, massacri. Ad eccezione delle pensioni d'oro, se non interamente coperte da contributi, nessuno prenderà un euro in meno nonostante la disinformazione", ha spiegato nel video allegato al post natalizio.