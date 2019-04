Domenica di sangue nel Salento, dove due motociclisti hanno perso la vita in altrettanti incidenti stradali. Antonio Acace, un 28enne di Gallipoli, è morto ieri mentre, in sella alla sua moto, percorreva la strada statale 274 che collega la sua città di residenza a Santa Maria di Leuca. Il centauro, che viaggiava da solo, avrebbe perso il controllo della moto per cause in via di accertamento. L'impatto con l'asfalto è stato fatale, malgrado indossasse il casco, e i soccorritori del 118, intervenuti con i carabinieri, non hanno potuto fare nulla. La strada, nel tratto interessato dall'incidente, tra Taviano e Melissano, è stata interdetta al traffico fino a sera.

Poche ore più tardi un altro grave incidente è avvenuto a Capilungo, la marina di Alliste, ed ha visto il coinvolgimento di un 29enne di Matino, Lorenzo Marsano, mentre la moglie, una 31enne di Taviano, rimasta ferita, è stata trasportata all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. I due si erano sposati da pochi mesi. Stando a una prima ricostruzione condotta dai carabinieri la motocicletta sulla quale viaggiavano è stata violentemente urtata da una Jeep, che poi è fuggita. Marsano si è schiantato contro un palo mentre la moglie è finita a terra: per lei ferite gravi ma non è in pericolo di vita. Il conducente della vettura è scappato senza prestare soccorso, ma alcune ore dopo si è presentato in caserma: è stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.