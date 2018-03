Nuovo richiamo di prodotti alimentare annunciato oggi dal Ministero della Salute attraverso il proprio sito web dedicato alle allerte alimentari nella sezione "Avvisi di sicurezza". Il ritiro dagli scafalli questa volta riguarda un altro lotto di salamino piccante per possibile rischio microbiologico. In particolare dalle analisi a campione sarebbe emersa la possibile presenza di salmonella così è stato avviato il richiamo a scopo puramente precauzionale di diversi lotti di produzione. Il prodotto in questione è il salamino piccante prodotto dalla ditta Roberto Azzocchi Srl nello stabilimento di via Vallerriccia ad Ariccia, in provincia di Roma (IT 9-2506LP) con lotto di produzione 48LCP.

Ad essere richiamate da supermercati e salumerie sono sia le confezioni sottovuoto da 200/300grami sia quelle da 1,5/2 chilogrammi del lotto interessato, con qualsiasi scadenza. Ovviamente chi avesse già acquistato il prodotto non deve assolutamente consumarlo ma deve riportarlo presso il punto vendita dove lo ha comprato per un rimborso. Per la ditta interessata non è la prima volta che accade visto che appena il mese scorso lo stesso Ministero della Salute aveva lanciato un altro avviso di richiamo a scopo precauzionale per lo stesso prodotto e sempre per la possibile presenza di Salmonella.