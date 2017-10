E' pesantissimo il bilancio delle vittime di un incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Pokrov, regione di Vladimir, città distante un centinaio di chilometri da Mosca. Un treno ha travolto un autobus che stava attraversando un passaggio a livello, uccidendo almeno 19 persone.

Stando a quanto reso noto dai media russi, l'autista dell’autobus non si sarebbe accorto del semaforo rosso presente al passaggio al livello. Le autorità hanno dichiarato che il mezzo si è bloccato sui binari e che l’autista ha tentato di far scendere dalla vettura tutti i 55 passeggeri a bordo, ma alcuni non sono riusciti a fuggire in tempo. L’agenzia di stampa russa Tass ha spiegati che alcuni viaggiatori scampati alla collisione hanno cercato di spostare l’autobus dai binari, spingendolo. La polizia russa ha detto che tutte le vittime si trovavano a bordo dell’autobus nel momento dello schianto e che nessun passeggero del treno coinvolto nell’incidente è rimasto ferito. In seguito, tuttavia, tale informazione è stata corretta: i feriti sono infatti cinque e tra essi ci sono anche dei bambini che verserebbero in gravi condizioni e sono ora stati sottoposti alle cure mediche del caso.

Gli autisti, le vittime e i loro compagni di viaggio provenivano tutti dall’Asia centrale. I passeggeri sono lavoratori migranti uzbeki, mentre gli autisti provengono dal Kazakistan. Una portavoce del governo regionale di Vladimir ha dichiarato che l’incidente è avvenuto presso la stazione di Pokrov intorno alle 3:30 del mattino ora locale, l’1:30 in Italia. “L’autobus è stato letteralmente distrutto dal treno in corsa".