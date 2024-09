video suggerito

Gaza, Israele bombarda zona umanitaria a Khan Younis, almeno 40 morti: “Centro di comando di Hamas” Per l’Idf in zona si nascondeva un centro di comando di Hamas e parla di missili di precisione. L’organizzazione palestinese smentisce e parla di oltre 40 morti e 60 feriti nell’area di Al-Mawasi: “Israele dice menzogne per giustificare questi orribili crimini”. L’accampamento di tende preso di mira si trova nell’area di Al-Mawasi, designata come zona umanitaria e affollata di palestinesi sfollati. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

L’esercito israeliano ha lanciato un nuovo bombardamento nelle scorse ore nella zona umanitaria di Khan Younis, nel sud di Gaza, dove le autorità locali riferiscono di almeno 40 persone morte e altre 60 ferite. L’Idf ha confermato che nella notte le forze aeree israeliane hanno preso di mira la zona meridionale della Striscia di Gaza, sostenendo di aver colpito un centro di comando di Hamas. L’organizzazione palestinese però ha negato che nell'accampamento bombardato da Israele a Khan Yunis ci fossero propri combattenti.

Le forze aeree hanno “colpito importanti terroristi di Hamas che operavano all'interno di un centro di comando e controllo incorporato nell'area Umanitaria di Khan Yunis” ha reso noto l'esercito israeliano sui social, aggiungendo che dall’area colpita, una zona umanitaria designata proprio da Israele, venivano ordinati piani e azioni di attacco contro le truppe di Tel Aviv.

“Prima dell'attacco, sono state adottate numerose misure per mitigare il rischio di danneggiare i civili” aggiungono dall’Idf, parlando di munizioni di precisione e informazioni di intelligence dello Shin Bet, ma per le autorità sanitarie di Gaza l’attacco ha causato ameno 40 morti. I medici hanno affermato che l'accampamento di tende preso di mira si trova nell'area di Al-Mawasi, designata come zona umanitaria e affollata di palestinesi sfollati fuggiti da altre zone dell'enclave.

Un funzionario della Difesa civile di Gaza ha riferito alla Afp che oltre alle 40 persone morte, altre 60 sono rimaste ferite dopo che almeno quattro missili hanno colpito la zona, incendiando diverse tende. “I nostri soccorritori sono ancora al lavoro per recuperare 15 dispersi a seguito dell'attacco alle tende degli sfollati di Khan Yunis” ha detto all'Afp un funzionario della protezione civile palestinese.

Secondo l’Idf “le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza continuano ad abusare sistematicamente delle infrastrutture civili e umanitarie, compresa l'Area umanitaria designata, per svolgere attività terroristiche contro lo Stato di Israele e le truppe dell'Idf”. “Le accuse degli occupanti sulla presenza di combattenti della resistenza nell’area sono una palese menzogna” ha replicato invece Hamas, aggiungendo: “Questa è una chiara bugia che mira a giustificare questi orribili crimini”

Nela notte intanto le forze aeree israeliane, hanno colpito anche strutture militari di Hezbollah nelle aree di Ayta ash Shab, Khiam e Naqoura, nel Libano meridionale. Lo rende noto sempre l’Idf, riferendo anche di colpi di mortaio nell'area di Naqoura.