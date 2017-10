Da alcune ore decine di vigili del fuoco sono all'opera anche con l'aiuto di elicotteri per contrastare un enorme incendio divampato nel pomeriggio di domenica in un affollato centro commerciale alle porte di Mosca, in Russia. Lo riportano i giornali locali parlando di almeno tremila persone evacuate, tra clienti e personale del grande centro commerciale di 130mila metri quadrati, il Sindika Market, che ospita negozi e locali ma anche uffici. Come dimostrano le immagini trasmesse dalle emittenti russe, una alta colonna di fumo nero e denso si è levata dall'area del grande magazzino, a nordovest della capitale russa, ed è visibile a chilometri di distanza.

Comprensibili le scene di panico tra i numerosi clienti del centro che dopo l'allarme generale si sono dati alla fuga precipitosa verso l'esterno in cerca di riparo. Sul posto anche diverse ambulanze dei servizi sanitari di Mosca oltre alle forze di polizia. Secondo le prime notizie diffuse dai giornali locali che citano fonti dei servizi di emergenza, almeno 400 metri quadri della struttura sarebbero collassati a causa delle fiamme, mentre l'intero parcheggio sotterraneo è invaso dalle fiamme che ormai hanno avvolto decine di auto, alcune delle quali sarebbero scoppiate.

Secondo quanto riferito dal capo dei servizi di emergenza della Regione di Mosca, Sergey Poletykin, a Russia Today, al momento si ha notizia di una sola persona ferita seriamente: un uomo rimasto intossicato dalle fiamme e trasportato in ospedale dove è stato ricoverato. Diverse però sarebbero le persone rimaste lievemente intossicate dal fumo. Secondo le stesse fonti, per contrastare le alte fiamme, oltre ai mezzi di terra, sono impiegati anche tre elicotteri dei vigili del fuoco.