Voragine inghiotte un furgoncino sulla Portuense: buca aperta nel cortile di un convento di suore L'intervento dei caschi bianchi in una zona privata, nel cortile della Congregazione Delle Pie Discepole Del Divin Maestro in via Portuense. "Nemmeno la divina provvidenza può fare qualcosa contro il manto stradale di Roma", commentano sotto alla foto gli utenti.

A cura di Beatrice Tominic

La foto dal profilo di Welcome to Favelas.

Una grossa buca si è aperta all'interno del cortile di un convento lungo la via Portuense, all'altezza del civico 739. La grande buca in cui, come mostra la foto, è caduto un furgoncino, si trova nel cortile interno della Congregazione Delle Pie Discepole Del Divin Maestro.

La foto pubblicata online

Non ha tardato ad arrivare online la foto del furgoncino arenato nella buca del cortile dalle suore, proprio all'altezza delle fermate degli autobus che si trovano lungo la via Portuense, all'altezza del civico 739, visibili, insieme alla pensilina per l'attesa dei mezzi pubblici, dietro la siepe.

Ad osservare il furgoncino inghiottito dalla buca, di spalle e con ombrello alla mano, vista la giornata di allerta gialla per il maltempo che si sta abbattendo sulla capitale, due suore che, forse, abitano nel convento.

Le reazioni online

Pubblicata sul profilo Instagram di Welcome to Favelas, non hanno tardato ad arrivare commenti, soprattutto ironici, sulla vicenda. "Nemmeno la divina provvidenza può fare qualcosa contro il manto stradale di Roma", scrive qualcuno.

"No, anvedi il furgone del convento che fine ha fatto", azzarda qualcuno, immaginando cosa possano dire le due suore ferme a contemplare la scena come gli anziani fanno davanti ai cantieri. "San Buca da Portuense prega per noi", incalza un altro utente ancora. "Le suore stanno pregando per tirarlo fuori, date loro qualche anno e lo tireranno fuori", aggiunge infine un'altra. Un disagio che, invece, secondo quanto appreso da Fanpage.it, potrebbe essere risolto in tempi brevi: sono già state avviate le operazioni di intervento sul posto.