Vittorio Sgarbi sarà assessore al Muncipio VI di Roma: “Rilancerò la cultura a Tor Bella Monaca” “Mostre e teatro, un progetto comune di sinistra e destra in periferia per rilanciare la cultura e il patrimonio artistico nel quartiere di Tor Bella Monaca”. Ad annunciarlo è Vittorio Sgarbi, che sarà assessore alla giunta del Municipio VI guidata dal nuovo minisindaco del centrodestra Nicola Franco.

A cura di Alessia Rabbai

Vittorio Sgarbi sarà assessore alla giunta del Muncipio VI guidata dal minisindaco di centrodestra neoeletto Nicola Franco. Ad annunciare l'incarico è stato Sgarbi stesso, come riporta Il Messaggero, in un video visionato per primo dall'Agenzia Nova. "Per uno come me che ha fatto tante cose belle in tante città, Venezia, Firenze, Milano, l'idea di essere assessore alle Periferie insieme all'amico Nicola Franco di rendere bella e gaia la Torre" ha detto. Lo storico d'Arte, opinionista e sindaco di Sutri, entusiasta del suo incarico che lo vedrà lavorare nel Municipio delle Torri ha aggiunto: "Da tempo pensavo di occuparmene e di mettere insieme un assessorato alla Cultura, allo Sport, al Turismo e alle Periferie. – ma che ora – È difficile farlo a Roma con Gualtieri". Sgarbi ha già in mente delle proposte per il territorio della periferia, che spaziano ovviamente nell'ambito della cultura e della valorizzazione del patrimonio artistico: "Mostre e teatro" annuncia, e già pensa al teatro di Tor Bella Monaca e Moni Ovadia come papabile direttore. Un progetto e una sfida al tempo stesso che, dichiara, vedrà la realizzazione di un progetto comune "senza sinistra o destra".

Vittorio Sgarbi proposto assessore alla cultura di Roma da Michetti e Salvini

Sgarbi lo scorso giugno ha ritirato la sua candidatura a sindaco di Roma, ed è stato proposto da Enrico Michetti e Matteo Salvini come assessore alla Cultura della città. Il candidato del centrodestra alle appena trascorse elezioni amministrativ, che ne hanno visto la sconfitta contro il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri, e il leader della Lega, lo vedevano bene nel ruolo e hanno parlato di lui come una persona "di altissimo profilo".