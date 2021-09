Virginia Raggi lavora alla squadra: l’ex ministro Bianchi assessore alla transizione ecologica Virginia Raggi lavora alla squadra di governo da presentare (almeno in parte) ai cittadini prima del voto. Intanto un nome è certo: Alessandro Bianchi, ex ministro dei Trasporti dell’ultimo governo Prodi guiderà in caso di vittoria l’assessorato alla Transizione Ecologica. Bianchi è capolista di Roma Ecologista, la lista civica sostenuta da Pecoraro Scanio e Alessandro Di Battista.

A cura di Valerio Renzi

Virginia Raggi sta lavorando in queste ore alla squadra da presentare, almeno in parte, ai cittadini prima del voto. Intanto una casella sembra certa: in caso di vittoria in Campidoglio sarà istituito un nuovo assessorato, quello alla Transizione Ecologica che supererà per competenze e deleghe il classico assessorato all'Ambiente, e sarà guidato dall'ex ministro dell'ultimo governo Prodi Alessandro Bianchi.

La lista civica Roma Ecologista

Il professore universitario di urbanistica guida la lista civica Roma Ecologista, una delle quattro liste a sostegno della sindaca, quella su cui in Campidoglio si punta più. Una lista che è una creatura di un altro ex ministro di centrosinistra e storico volto dei Verdi, Alfonso Pecoraro Scanio da tempo vicino al Movimento 5 Stelle e che non ha mai fatto venire meno il suo appoggio alla prima cittadina anche nei momenti più complessi. Ma a sostenere l'iniziativa civica c'è anche e soprattutto Alessandro Di Battista che, dopo l'addio al MoVimento, ha scelto di non far mancare il suo sostegno a Raggi in questa campagna elettorale esponendosi in prima persona.

Chi è Alessandro Bianchi, l'ex ministro ecologista che piace a Raggi

Dopo aver avuto la propria casa a lungo nel Pci, Bianchi anche dopo la Bolognina continua a impegnarsi in politica direttamente e nel suo ruolo di docente universitario in Calabria. Proprio in Calabria si candida al Senato come indipendente con il Partito dei comunisti italiani, e proprio in quota Pdci diventa ministro dei Trasporti nel 2006. Successivamente si iscrive al Partito Democratico per poi abbandonarlo poco dopo. Nel 2013 si candida sindaco di Roma con la lista Progetto Roma, ma l'avventura non ha un grande successo raccogliendo lo 0,16% dei voti. Oggi all'età di 76 anni ha deciso di continuare la sua avventura politica al fianco di Virginia Raggi.