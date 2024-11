Virginia Raggi “incapace, ignorante e demente”: condannato Augusto Minzolini

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Augusto Minzolini, ex giornalista e senatore di Forza Italia, è stato condannato per insulti rivolti sette anni fa all'allora sindaca di Roma, Virginia Raggi. È proprio la consigliera del Movimento 5 Stelle a dare notizia della sentenza sui social: "Sette anni fa Minzolini cadde in motorino su una strada municipale (e non comunale) di Roma. Pensò di prendersela con me… e mi insultò pubblicamente su Twitter".

Ma la strada dove Minzolini cadde, ha ricordato l'ex prima cittadina, "non era di competenza di Roma Capitale, quindi il sindaco non poteva intervenire e non aveva alcuna responsabilità. Ma non è questo il punto. Nulla giustifica quegli insulti: io non me li ‘tengo'. Mi definì ‘incapace, ignorante, demente e intellettualmente disonesta, per dare sfogo alla sua frustrazione".

"Probabilmente ignorava le competenze sulle strade ed era nervoso per la caduta – ha proseguito Raggi – fortunatamente risoltasi senza conseguenze per lui. L'ho citato in tribunale e quando c'è stato l'incontro di mediazione non si è presentato. Ho scelto di non percorrere la strada del risarcimento perché volevo delle scuse ‘vere' in quanto non sono né ‘demente", né ‘incapace' né ‘ignorante' né ‘intellettualmente disonesta'. Ebbene oggi il tribunale l'ha condannato per quegli insulti: sono stati necessari 7 lunghi anni, ma giustizia è fatta".

"Percorro strade dissestate di Roma e mi domando perché un'incapace, ignorante, demente abbia voluto fare il sindaco. È disonestà intellettuale", è il tweet di Minzolini contestato dall'ex sindaca.

Lo stesso Minzolini nel 2021 ha raccontato sul Giornale del possibile processo a suo carico: "Orrori del potere:cadi per le buche a Roma che con la Raggi sono diventate attrazione turistica, Ti arrabbi e il giudice ti processa. Scrisse Croce, che per 5stelle è diminutivo di parole crociate:il politico disonesto è quello incapace, il politico incompetente".