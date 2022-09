Violenza sessuale in via Barberini: 38enne afferra una donna alle spalle e tenta di abusarla È stato denunciato per violenza sessuale un 38enne che ha palpeggiato una donna in strada cercando di abusare sessualmente di lei. Aiutata da alcuni turisti, si è liberata dalla sua presa.

A cura di Alessia Rabbai

Piazza Barberini (Immagine di repertorio)

Si è avvicinato ad una donna, l'ha afferrata e l'ha palpeggiata, tentando di abusare sessualmente di lei. Presunto autore della violenza è un uomo di trentotto anni di nazionalità indiana, senzatetto, che i carabinieri hanno denunciato per violenza sessuale. Momenti di paura per una donna sulla quarantina, che intorno all'ora di cena si trovava in strada ed è stata aggredita. I fatti risalgono alla sera di martedì 30 agosto scorso e sono avvenuti in via Barberini, nel pieno centro storico di Roma, a poca distanza dalla fermata della metropolina della linea A, di Piazza di Spagna e Fontana di Trevi.

Ha cercato di abusare sessualmente di una donna

Secondo quanto ricostruito dai militari, che hanno lavorato per risalire alla dinamica dell'accaduto e riportato da Leggo erano circa le 20.30 e la donna stava camminando da sola in strada. Improvvisamente il trentottenne vedendola l'ha presa di mira, le si è avvicinato e l'ha toccata, cercando di abusare sessualmente di lei. La vittima spaventata ha chiesto aiuto gridando, fortunatamente per strada non era sola. Data l'ora la scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti, che sono intervenuti in suo aiuto. A soccorrerla sono stati alcuni turisti, che si trovavano in visita nella Capitale.

L'uomo denunciato per violenza sessuale

La donna è riuscita a liberarsi dallapresa e l'aggressore si è dato alla fuga. Arrivata la segnalazione ai carabinieri, i militari della stazione Roma viale Vittorio Veneto sono intervenuti per cercare l'uomo, che nel frattempo era scappato nel tentativo di far perdere le proprie tracce. In breve tempo lo hanno trovato e identificato. È stato denunciato per violenza sessuale.