Violenza di gruppo su una ragazza dopo una festa, il video condiviso online: in tre a processo A processo i tre ragazzi accusati di violenza sessuale nei confronti di una ventenne, revenge porn per uno di loro: avrebbe girato e condiviso il video dell'abuso su whatsapp.

A cura di Beatrice Tominic

Finiranno a processo i tre ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo dopo una festa di compleanno ad Alatri, nel Frusinate, nel febbraio del 2022. Si tratta di un ventiduenne e due ventunenni: la decisione del Gup del Tribunale di Frosinone è arrivata ieri, dopo una lunga fase preliminare. Il principale imputato, secondo quanto riportato dall'edizione locale de il Messaggero, sarebbe proprio il ventiduenne che dovrà rispondere anche di revenge porn.

Gli altri due, invece, sembra che che non abbiano avuto un ruolo diretto, ma erano presenti e non avrebbero fatto nulla per fermare quando stava avvenendo. Tutti e tre hanno sempre respinto le accuse: secondo quanto raccontato dal ventiduenne, si sarebbe trattato di un rapporto consenziente. "Lo dimostra anche il video", ha aggiunto.

Cosa è successo secondo le indagini

Le violenze sarebbero avvenute il 26 febbraio del 2022, quando la ragazza, una ventenne di Alatri, è andata a Ceccano per il compleanno di un amico, che aveva organizzato la festa in un bar. Verso le 22, però, ha deciso di spostarsi, insieme ad un'amica, in un altro locale della zona. È stato lì che, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, avrebbe trovato i tre ragazzi. Conosceva uno di loro, così ha accettato di fare un giro in automobile fino al campo sportivo, in una casa di proprietà di uno dei tre, all'epoca disabitata.

La violenza nella casa

Una volta nell'abitazione, i quattro hanno iniziato a chiacchierare, bevendo qualcosa. Poi però la ventenne si sarebbe infastidita e avrebbe chiesto di essere riportata alla festa di compleanno. È andata verso la porta, per uscire, ma il ventiduenne l'avrebbe bloccata e portata nella camera da letto. Lì sarebbero avvenute le violenze. Immobilizzata, spogliata e toccata nelle parti intime, mentre lei cercava di respingerlo.

Il video condiviso online

Mentre abusava di lei, avrebbe invitato anche gli altri due che, invece, hanno preferito allontanarsi, senza intervenire per difendere la ragazza. Poi la violenza, ripresa per 15 minuti, senza che la ragazza se ne accorgesse, in un video girato con il telefonino e inoltrato su Whatsapp ad un'altra persona. La ragazza poi si è rivestita, avrebbe provato ad uscire di casa, trovando la porta ancora bloccata. Così avrebbe aspettato i tre che l'hanno riaccompagnata alla festa e che, il prossimo 31 maggio, sono attesi in udienza.