Violenta la compagna e quando lo denuncia la deruba di 100mila euro: condannato L’uomo, 41 anni, la costringeva anche ad avere rapporti sessuali con la violenza e sotto la minaccia di morte. Quando ha deciso di andarsene e denunciarlo ha prosciugato il conto condiviso e le ha rubato tutti i gioielli.

A cura di Redazione Roma

Un uomo di 41 anni è stato condannato per maltrattamenti, violenza sessuale e ricettazione ai danni della ex compagna. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo (i fatti risalgono al 2018), non solo ha picchiato e abusato della donna costringendola ad avere rapporti sessuali con la violenza e le minacce di morte, ma dopo che lei ha scelto di denunciarlo dopo l'ennesimo abuso, le ha sottratto dal conto che avevano intestato insieme 102.000 euro, oro e argento.

La vicenda è ricostruita oggi sulle pagine romane del quotidiano il Messaggero, che racconta una relazione degenerata velocemente a seguito della convivenza. Una rete di violenza, minacce e ricatti che hanno avviluppato la vittima fino a quando non ha trovato il coraggio e la forza di denunciare quell'uomo che voleva il controllo assoluto sulla sua vita. Quel compagno con cui aveva desiderato una vita insieme sotto lo stesso tetto, che da una cosa accogliente era diventata un luogo dove aver paura.

Secondo quando ha raccontato l'uomo la costringeva ad avere rapporti sessuali, e se faceva resistenza la forzava con minacce e pugni alla testa se provava a reagire. Un incubo terminato nell'agosto del 2018 quando sporge denuncia e scappa via da quella casa. A quel punto la vendetta: l'uomo la deruba di tutti i gioielli e svuota il conto in banca. Quando scopre che lo ha denunciato il 41enne ha continuato a telefonargli e inviargli messaggi pieni di minacce, ma senza ottenere l'obbiettivo di farla recedere dalla sua decisione non solo di sottrarsi alla morsa di abusi e violenze, ma anche di riavere indietro quanto gli aveva sottratto.