Villa Bonelli, donna di 49 anni trovata senza vita nella cucina di casa sua: indagini in corso Una donna di 49 anni è stata rinvenuta priva di vita sul pavimento della cucina di casa sua: a segnalare la morte della donna il marito.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto ieri sera, sabato 11 marzo 2023, poco dopo la mezzanotte: una donna di 49 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione, al civico 40 di via Grave, in zona Villa Bonelli, a pochi passi dal Parco del Tevere Magliana.

A rinvenire il corpo della donna è stato il marito, che l'ha trovata esanime riversa sul pavimento della cucina e ha immediatamente provveduto ad allertare il 118. Gli operatori sanitari del personale medico sono giunti subito nell'appartamento e hanno provato a rianimare la donna: per lei, una romana classe 1974 affetta da disturbi psichiatrici, non c'è stato nulla da fare. I medici presenti non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

L'intervento dei carabinieri

Una volta arrivati nell'appartamento, sono stati gli stessi operatori sanitari del 118 che avevano constatato il decesso a segnalare la donna priva di vita al 112, intervenuto per il ritrovamento del corpo. In breve tempo, nella cucina dell'appartamento, è arrivata una pattuglia della stazione Villa Bonelli e insieme ai militari della Compagnia di Roma Eur. Poco dopo ha raggiunto il luogo della morte della donna anche il medico legale.

Secondo i primi accertamenti, ad una prima analisi del cadavere della donna, non sarebbero stati evidenziati segni di violenza sul corpo: per il momento, però, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. La salma è stata poi trasferita all'ospedale Umberto I: a fare chiarezza sulle cause della morte, adesso, sarà l'autopsia, già disposta dall'Autorità Giudiziaria. Su quanto avvenuto, invece, sta indagando la VII Sezione del Nucleo Investigativo.