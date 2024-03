Viaggia senza biglietto a Roma: prende a pugni il controllore e lo scaraventa fuori dal bus Il fatto è avvenuto venerdì a Roma, quartiere Ardeatino in via Attilio Ambrosini a bordo di un bus della linea 769, che parte da viale Londra e arriva fino a piazzale Ostiense. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un controllore Atac chiede il biglietto a due passeggeri a bordo del bus. La reazione è assurda: spinte e pugni fino a scaraventare l'addetto direttamente fuori dal mezzo, per fortuna fermo in quel momento.

Stando a quanto riporta La Repubblica, il fatto è avvenuto venerdì a Roma, quartiere Ardeatino in via Attilio Ambrosini a bordo di un bus della linea 769, che parte da viale Londra e arriva fino a piazzale Ostiense. I due sono stati arrestati dagli agent della polizia del commissariato Tor Carbone di Roma.

Questi i fatti: alla fermata Giustiniano-Villa Lucina salgono a bordo del bus due controllori, un uomo e una donna. Chiedono i biglietti a tutti i passeggeri, poi si imbattono nella coppia, un uomo e una donna. Lei dice subito di non averlo e mostra il suo passaporto. Accetta di prendere la multa, ma l'uomo protesta e comincia ad offendere il controllore. I toni si scaldano e l'autista decide di fermare il mezzo in via Attilio Ambrosini, zona Montagnola. Per fortuna, dietro al bus c'è una macchina della polizia e gli agenti si fermano a controllare. Nel frattempo nel bus il passeggero, un 37enne, comincia a prendere a pugni il controllore, che viene spinto fuori dal bus.

La coppia viene arrestata (non senza qualche difficoltà) e adesso i due devono rispondere delle accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto si apprende, il dipendente dell'Atac ha riportato un trauma cranico lieve, un sopracciglio rotto e lesioni alla spalla, causate dalla caduta dal bus. Dovrà stare a riposo per dieci giorni, hanno stabilito i medici del pronto soccorso che lo hanno visitato.