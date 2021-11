Via Litoranea, scontro tra due auto: una si ribalta, grave un bimbo e due uomini. Strada chiusa Due auto si sono scontrate questa mattina sulla via Litoranea, uno dei mezzi si è ribaltato ed è finito al centro della carreggiata. Gravi tre persone, si tratta di due uomini e un bimbo, che si trovava a bordo della macchina che si è capovolta. Il piccolo e il conducente sono stati portati in ospedale con l’eliambulanza.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina in via Litoranea, tra il km 4 e 5. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate verso le 8.15, uno dei veicoli – una Peugeot 108 con a bordo un uomo di quarant'anni e un bambino di nove – si è ribaltato, finendo al centro della carreggiata. Gravi le persone che si trovavano a bordo delle macchine: il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente, una Citroen C2, è stato traportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia, mentre l'uomo di quarant'anni e il bambino di nove sono stati trasportati all'ospedale Gemelli e al San Camillo con l'elisoccorso. Sul posto, per i rilievi del caso, le pattuglie della Polizia Locale del gruppo X Mare, che dovranno stabilire cos'è accaduto e capire come le due macchine siano arrivate a scontrarsi. La via Litoranea è stata chiusa nel tratto che va da via del Lito di Castel Porziano a via Arno, a Pomezia.

Incidente su via Litoranea, indagini in corso

Al momento non è ancora chiaro cosa sia accaduto e come mai le due macchine si siano scontrate. I rilievi stanno procedendo su via Litoranea, con i caschi bianchi impegnati nelle indagini per verificare le ragioni del sinistro. il traffico nella zona, a causa della chiusura del tratto di strada, è molto intenso, e non si sa quando la circolazione potrà tornare alla normalità. Non si conoscono le attuali condizioni delle persone ferite, né se siano in pericolo di vita o meno. Ciò che è certo, è che tutti e tre sono stati portati in ospedale in codice rosso, quindi in condizioni gravi. Ulteriori informazioni saranno diffuse nel corso della giornata, quando i rilievi saranno ultimati e le ragioni dello schianto saranno più chiare.