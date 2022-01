Via Crescenzio chiude di nuovo al traffico: impossibile transitare fra via Ovidio e piazza Adriana Da ieri una porzione di via Crescenzio, arteria fondamentale nel quartiere Prati e nel centro di Roma, è chiusa al traffico a causa di lavori al manto stradale.

Nella giornata di oggi, martedì 11 gennaio, via Crescenzio appare chiusa al transito nel tratto di strada che si trova sulla parte posteriore di Castel Sant'Angelo, fra piazza Adriana e via Ovidio. "Un tratto di via Crescenzio è chiuso per lavori di ripristino al manto stradale", hanno dichiarato a Fanpage.it i vigili urbani. Dalla mattina di ieri, infatti, questa porzione di strada è delimitata con la rete arancione da cantiere ed il transito dei veicoli è vietato in entrambe le direzioni. La scelta di chiudere al traffico via Crescenzio danneggia sia i residenti che chi, ogni giorno, si trova a percorrere la strada per recarsi a scuola o sul posto di lavoro: la via, infatti, situata più a sud di via Cola di Rienzo, di cui è quasi una parallela, risulta essere un'arteria fondamentale per il quartiere Prati, per lo Stato del Vaticano e per tutto il centro della città di Roma.

Sulla durata prevista per le operazioni di messa in sicurezza al manto stradale, però, non ci sono ancora informazioni: secondo quanto si legge oggi in un articolo de Il Corriere della Sera, il blocco del traffico deriva da un'interdizione dei vigili del fuoco a causa della pericolosità degli avvallamenti fra i sampietrini, soprattutto per chi guida veicoli a due ruote o si trova a circolare con il buio, come la mattina molto presto o in orari serali.

Via Crescenzio: una seconda chiusura a poco più di 6 mesi dalla prima

Nonostante la quantità di disagi che comporta la chiusura di via Crescenzio alla viabilità di Roma, l'ultimo blocco al transito della strada è stato in tempi recenti. Alla fine dello scorso aprile, infatti, sul sito di Roma Mobilità via Crescenzio compariva fra i cantieri aperti per la manutenzione della città. Stavolta il tratto interessato e chiuso al transito è stato quello tra piazza Adriana e piazza Cavour, ma la causa è rimasta la stessa: il cedimento del manto stradale.