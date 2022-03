“Vengo dall’Ucraina con le mie nipotine”: trovata casa a nonna Zoriana dopo appello a Chi l’ha visto Così su Facebook il presidente Nicola Zingaretti: “Dopo essere fuggita dalla guerra in Ucraina, abbiamo aiutato Nonna Zoriana a trovare un alloggio per lei e per le sue nipotine. Grazie a Chi l’ha visto? per la segnalazione.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Io e le mie due nipotine scappiamo dalla guerra in Ucraina, non sappiamo dove andare a dormire. Abbiamo telefonato anche alla Caritas, ma ci dicono che non hanno posto per noi", è stato l'appello lanciato da nonna Zoriana mercoledì scorso nel corso delle trasmissione di Rai Tre ‘Chi l'ha visto?'. In un video la signora chiedeva aiuto per sé e per le bambine, poiché non sapeva dove avrebbe trascorso le notti dopo il suo arrivo in Italia. Oggi la Regione Lazio ha comunicato di aver trovato e offerto un alloggio a nonna Zoriana. Così su Facebook il presidente Nicola Zingaretti: "Dopo essere fuggita dalla guerra in Ucraina, abbiamo aiutato Nonna Zoriana a trovare un alloggio per lei e per le sue nipotine. Grazie a Chi l'ha visto? per la segnalazione: siamo intervenuti per trovare una soluzione. Tutto il Lazio è mobilitato per garantire accoglienza ai rifugiati, in stretto coordinamento con il Governo e la Protezione Civile". La signora e le due nipotine sono state così trasferite in una struttura alberghiera della Capitale grazie all'intervento della Protezione civile della Regione Lazio.

Oltre ad aver attivato una rete di assistenza alloggiativa per i cittadini provenienti dall'Ucraina, la Regione Lazio ha predisposto alla Stazione Termini di Roma un hub dedicato all'assistenza ai profughi e dove sarà possibile effettuare vaccini anti Covid, tamponi e chiedere il rilascio del codice per straniero temporaneamente presente (STP) affinché possano accedere a tutti i servizi sanitari.