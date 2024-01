Vaticano: poliziotto ferito a coltellate, momenti di paura a via della Conciliazione Disarmato e fermato dall’agente ferito in modo non grave, l’aggressore è un 45enne con piccoli precedenti. Ancora da chiarire le ragioni che lo hanno spinto al gesto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Erano circa le 11.00 di oggi, domenica 28 gennaio, quando un poliziotto mentre era in servizio in via della Conciliazione a Roma, è stato ferito gravemente a coltellate. L'agente stava partecipando all'attività di controllo che si svolge quotidianamente nell'accesso al Vaticano, quando è stato aggredito da un uomo di circa 45 anni, di nazionalità italiana.

L'aggressore, quando è arrivato il suo turno di passare tramite il servizio di filtraggio, si è scagliato contro il poliziotto colpendolo cinque volte con un coltello da cucina estratto da una busta di plastica. L'agente, raccontano fonti di polizia, è riuscito a schivare più volte i fendenti diretti all'addome e al cuore, ma è rimasto ferito al braccio e alla mano per difendersi, riuscendo però a disarmare e fermare l'aggressore senza ulteriori gravi conseguenze.

Medicato sul posto dal personale del 118, il poliziotto non ha riportato gravi lesioni. L'uomo invece è stato fermato e tradotto in commissariato dove è stato identificato ed è risultato avere piccoli precedenti. Non sono chiare le ragioni che lo hanno spinto al gesto, non è escluso che l'uomo abbia problemi mentali. Rimarrà in custodia cautelare fino all'udienza di convalida che si terrà forse già domani.

Grazie alla prontezza del poliziotto rimasto ferito il panico non si è sparso tra turisti e fedeli che in quel momento affollavano via della Conciliazione. Solo un po' di trambusto e qualche momento di paura tra chi ha assistito alla scena, durata una manciata di secondi. Una reazione in una situazione difficile che i colleghi non esitano a descrivere come "esemplare".