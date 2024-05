Uomo accoltellato al torace trovato a terra ad una pompa di benzina: è grave

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di ventinove anni è stato trovato riverso a terra vicino al distributore di benzina in via Raffaele Costi in zona La Rustica a Roma. Il ritrovamento risale alla serata di ieri, martedì 28 maggio, ed è avvenuto nel quadrante Est della Capitale. Secondo le informazioni apprese aveva una ferita da taglio al torace, era infatti rimasto vittima di un accoltellamento. Soccorso e trasportato con l'ambulanza all'ospedale, è grave ma fortunatamente non rischia di morire. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Il ferito è in Terapia intensiva, ma non rischia di morire

Al momento del ritorvamento erano circa le ore 20. A segnalare la presenza dell'uomo riverso a terra in strada è stato un passante, che lo ha notato. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, per un uomo che era stato aggredito, le cui condizioni di salute sembravano critiche, al distributore di benzina è giunto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasferito in codice rosso al Policlinico Umberto I. Arrivato al pronto soccorso è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari, intervenendo sulla ferita da taglio e lo hanno ricoverato nel reaprto di Terapia intensiva.

Il 29enne tra gli occupanti delle ex officine Romanazzi

Presenti sul luogo del ritrovamento anche i militari, che hanno svolto le verifiche di rito e indagano coordinati dalla Procura per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto reso noto finora il ventonovenne vittima dell'aggressione era una delle persone sgomberate dalle ex officine Romanazzi durante il blitz delle forze dell'ordine di lunedì scorso. L'ipotesi è che stesse cercando di entrare e sistemarsi nell'edificio abbandonato di via Costi.