Università Roma Tre, rettore Luca Pietromarchi si dimette: “Troppe tensioni, c’è un clima divisivo” Il rettore dell’Università degli Studi di Roma Tre, Luca Pietromarchi, ha inviato la sua lettera di dimissioni: “La situazione politica e personale non mi permette di continuare.”

A cura di Beatrice Tominic

Il rettore uscente dell’Università degli Studi di Roma Tre, Luca Pietromarchi.

Nelle prime ore di questa mattina il rettore dell'Università degli Studi di Roma Tre, Luca Pietromarchi, ha fatto sapere tramite un'email di aver inviato una lettera di dimissioni alla ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. L'email di congedo è stata inviata a tutte le figure che fanno parte degli organi centrali dell'ateneo, per salutarli e ringraziarli per gli anni difficili che hanno passato insieme: quelli della pandemia.

Proprio in questo periodo così difficile, quello che ha portato al cambiamento della didattica dovuta al coronavirus, ha spesso utilizzato metafore nautiche per esprimere la situazione vissuta dall'ateneo e, secondo quanto appreso da Fanpage.it, anche stavolta ha aperto la lettera con questo riferimento: "Ritengo giunto il momento di fare un punto nave. Ovvero per dirvi dove siamo."

La lettera di dimissioni del rettore Pietromarchi

Sono molteplici i fattori che hanno convinto Luca Pietromarchi a rassegnare le dimissioni. Oltre ad alcuni problemi legati alla propria salute, infatti, il rettore di Roma Tre nella sua lettera di congedo fa spesso riferimento al clima divisivo, di tensioni, che si è insinuato nell'ateneo negli ultimi mesi e che continua ad essere presente nonostante lui stesso abbia tentato più volte un'opera di mediazione: "Due proposte di mediazione presentate, con il mio accordo, da due prorettori, sul progetto del Tecnopolo la prima e e sulla distribuzione delle risorse la seconda, sono state respinte dagli organi competenti."

Non nasconde, inoltre, di non essere più sostenuto dalla maggioranza: "Siamo, s'intende, nella più legittima dinamica del gioco democratico. Ma intendo anche che la mia linea di governo e di progettazione non è più sostenuta dalla fiducia della maggioranza negli organi decisionali."

Ormai, infatti, secondo lui sono venute a mancare le condizioni politiche per continuare: "Ne concludo pertanto e, inevitabilmente, che non ci sono più le condizioni politiche per proseguire un'azione di conciliazione – ha dichiarato nella lettera – Queste tensioni mi impediscono di svolgere l'azione di governo in quella forma condivisa, dialogante e collegiale che è stata la base del mio programma rettorale."

Dimissioni del rettore di Roma Tre

Luca Pietromarchi, professore da professore di Lingua e Traduzione Francese e Letteratura Francese, è stato eletto rettore dell'Università degli Studi di Roma Tre nel 2017 dopo che anche il suo predecessore, Mario Panizza, aveva rassegnato le proprie dimissioni. Anche in quel caso, alla base della scelta, c'erano stati dissidi all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo.