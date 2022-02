Una 41enne con demenza senile si perde, ma viene soccorsa. Il sindaco: “Una storia a lieto fine” Nel pomeriggio di ieri, martedì 8 febbraio, una 41enne affetta da demenza senile si è persa nel centro di Marino, ma viene soccorsa da Polizia e Protezione Civile. Il sindaco: “Per fortuna una storia a lieto fine”.

A cura di Beatrice Tominic

Nel pomeriggio di ieri, martedì 8 febbraio, una donna di 41 anni affetta da demenza senile si è persa a Marino, comune dei Castelli Romani poco più a nord del Lago di Albano. La 41enne, una donna di nazionalità cilena, si è allontanata mentre si trovava nel centro storico del comune insieme a sua sorella. È stata proprio lei, alle 17.30, a dare l'allarme allertando la centrale operativa della Polizia Locale e la Protezione Civile che, insieme anche ai Carabinieri della stazione locale, hanno immediatamente iniziato le ricerche della donna.

Prima di far partire le operazioni, nel corso delle quali sono stati utilizzati anche i droni, ovviamente è stato raccolto il maggior numero possibile di informazioni sulle caratteristiche somatiche della scomparsa e sull'abbigliamento che indossava quando si è allontanata. La 41enne, infine, è stata ritrovata dopo circa due lunghe ore, intorno alle ore 19, all'interno di un negozio distante da dove si erano perse le sue tracce: successivamente, è stata riaccompagnata a casa dalla sorella.

La reazione del sindaco di Marino, Stefano Cecchi

Al ritrovamento della 41enne, le reazioni di gioia e soddisfazione sono state molte. Fra queste, una delle più importanti è sicuramente quella del sindaco del comune di Marino, Stefano Cecchi, che nella mattinata di oggi, mercoledì 9 febbraio, ha deciso di complimentarsi con gli agenti che si sono occupati delle ricerche.

"Un plauso ai ragazzi della Polizia Locale e della Protezione Civile che ieri pomeriggio hanno soccorso una giovane donna di 41 anni affetta da demenza senile in stato confusionale – ha scritto in un post su Facebook -Tutto questo è accaduto a Marino centro, e dopo due lunghe ore di ricerche, la ragazza è stata finalmente riportata a casa dalla sorella da cui si era allontanata, per fortuna una storia a lieto fine."