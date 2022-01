Un uomo si sente male e lei chiama il 118, famiglia la cerca per ringraziarla: “Hai salvato papà” Una donna ha visto l’uomo sentirsi male in un terreno e ha chiamato il 118. “Se la signora non avesse chiamato i soccorsi sarebbe rimasto li a terra per ore”.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Ha visto un uomo sentirsi male e non ha esitato nemmeno un secondo a chiamare i soccorsi. Un gesto che ha salvato la vita dell'uomo, che ha avuto un malore in un terreno su via dei Laghi. Se fosse caduto a terra nessuno si sarebbe accorto di lui, forse per ore. E questa vicenda avrebbe avuto un epilogo diverso. L'episodio è avvenuto ieri in via dei Laghi al km 4,800, nella zona di Marino. La famiglia dell'uomo, dopo lo spavento, sta cercando la signora che ha allertato i soccorsi per ringraziarla. "Vorremmo ringraziare una signora, un angelo della quale non conosciamo il nome , che il giorno martedì 11 gennaio alle ore 11/11.30 circa, percorreva via dei Laghi al km 4.800 a Marino e ha assistito all incidente accaduto al mio papà. La signora ha chiamato il 118 e gli ha salvato la vita".

Subito dopo la chiamata al 118 sono giunti i soccorsi con l'eliambulanza, che hanno prelevato l'uomo e lo hanno trasportato in ospedale. Adesso sta bene, anche se la situazione sarebbe potuta diventare molto critica nel caso di ritardi. "Se la signora non avesse chiamato i soccorsi – continua la figlia dell'uomo – lui sarebbe rimasto li a terra per ore. Questo angelo ha salvato la vita al nostro papà. Dopo poco sono intervenuti i soccorsi, ambulanza, l'elisoccorso e i carabinieri ma nessuno ha saputo darmi info sulla signora che li aveva avvisati. Vorremmo ringraziarla di persona ma almeno spero che riceva questo nostro messaggio. Grazie perché con la sua telefonata i soccorsi sono stati tempestivi e hanno salvato la vita al nostro papà". Il post della famiglia è stato condiviso su diversi gruppi social dei Castelli Romani, con la speranza che si arrivi alla signora per poterla ringraziare.