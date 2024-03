Un automobilista su 10 fuorilegge a Roma nella Domenica Ecologica: 204 multe su 1700 verifiche La polizia locale di Roma Capitale ha comunicato in serata che sono stati effettuati oltre 1700 controlli nell’arco della giornata e sono state ben 2024 le violazioni riscontrate dagli agenti in servizio sulle strade di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Fuorilegge un automobilista su dieci a Roma. Nella Capitale oggi era in programma la Domenica Ecologica, che prevedeva limitazioni al traffico nelle fasce orarie 7.30 -12.30 e 16.30-20.30. Ebbene la polizia locale di Roma Capitale ha comunicato in serata che sono stati effettuati oltre 1700 controlli nell'arco della giornata e sono state ben 2024 le violazioni riscontrate dagli agenti in servizio sulle strade di Roma. Come detto, oltre un automobilista su dieci si è messo alla guida di un'automobile che non rientrava nelle eccezioni previste per circolare nella Capitale durante la giornata odierna.

Nel corso della prima parte della giornata, nella fascia oraria 7.30-12.30, i vigili urbani hanno fatto sapere che sono state oltre 800 le verifiche eseguite dalle pattuglie e 99 sono state le violazioni rilevate.

La multa per i trasgressori va da 163 a 58 euro

Per i trasgressori è prevista una multa che va da un minimo di 163 euro fino ad un massimo di 658. Se non è la prima volta che si incorre in questa sanzione, però, la situazione cambia: le pene aumentano e si rischia anche il ritiro della patente.

I veicoli che potevano circolare oggi a Roma

Nella giornata di oggi, 24 marzo, come detto era in programma il blocco totale del traffico a Roma. Potevano circolare, anche nell'orario in cui era attivo il divieto, soltanto le auto Euro 6 benzina, i veicoli elettrici, ibridi, a gpl, metano, Bi-Fuel e con contrassegno disabili a cui si aggiungono quelli di sharing, i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.