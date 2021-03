"Un'ora fa sono entrati nella mia fattoria, hanno ucciso e portato via quasi tutti gli animali. Tutte le galline, faraone, i porcellini D'india, Lola la capretta… Tagliato le reti… Sto veramente male". Così ha scritto su Facebook Riccardo Di Giuseppe, ex direttore dell'oasi WWF di Macchiagrande e gestore di una fattoria didattica a Maccarese. Nella notte qualcuno è entrato all'interno dell'abitazione e ha ucciso quasi tutti gli animali.

Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino: "Uccidere animali innocenti è crimine orrendo"

Anche il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha voluto esprimere la sua solidarietà: "Desidero esprimere a nome mio e di tutta l'amministrazione che presiedo la solidarietà a Riccardo Di Giuseppe, ex direttore dell'oasi WWF di Macchiagrande, per il vile gesto di cui è stato vittima questa notte. Non si conoscono ancora le motivazioni e le responsabilità di quanto è accaduto, ma una cosa è certa: uccidere animali innocenti è un crimine orrendo e imperdonabile, ancora più brutto se fatto poi alle spalle di una persona che da sempre si è spesa per la tutela e la valorizzazione del mondo naturale, da lui amato e conosciuto in modo approfondito. Riccardo non mollare, prosegui nella tua encomiabile opera di divulgazione scientifica e amore per gli animali, in particolare rivolto alle giovani generazioni".

Di Giuseppe ha ringraziato per i tanti messaggi di solidarietà con queste parole scritte sul suo profilo Facebook: "Amici grazie di cuore per la vicinanza, l'affetto. Continuerò a raccontare le storie belle del giardino, e come i progetti prendono vita. Un forte abbraccio a tutti, domani si riparte".