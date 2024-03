Ubriaco al volante, si schianta per sfuggire all’inseguimento della polizia Ha ricevuto una multa di oltre mille euro per le violazioni commesse al codice della strada, mentre scappava, inseguito dalla polizia. Gli agenti hanno denunciato un automobilista, che guidava ubiaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Ubriaco al volante, non si è fermato all'alt della polizia, e dopo un inseguimento, si è schiantato contro un cordolo. Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un ragazzo, per guida in stato di ebbrezza. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo a Latina, il ragazzo alla guida di un'auto stava percorrendo la strada nel territorio pontino quando, notata la volante della polizia, invece di rallentare, ha accelerato.

Scatta l'inseguimento della polizia

Un comportamento sospetto, che ha fatto scattare l'inseguimento e l'automobilista ha percorso anche contromano alcune strade, mettendo potenzialmente a repentaglio la sicurezza di pedoni ed altri automobilisti in transito, con il rischio di provocare un incidente stradale. I poliziotti lo hanno seguito per le strade della città, fino a quando il giovane ha perso il controllo, finendo la corsa prima contro un cordolo, un elemento utilizzato nella segnalatica stradale per delimitare i sensi di marcia e le corsie, e poi al centro della carreggiata.

L'automobilista positivo all'alcol test e denunciato

Gli agenti hanno raggiunto il conducente e lo hanno sottoposto al test alcolemico, al quale è risultato positivo. Lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e ha ricevuto una multa di oltre mille euro per le violazioni commesse al codice della strada, mentre scappava inseguito dalla polizia.