Ubriaca, colpisce il marito col ferro da stiro davanti alle figlie minorenni: arrestata È stata arrestata e non potrà avvicinarsi alla sua famiglia una 34enne che ha aggredito il marito davanti alle figlie minorenni. Rientrata a casa ubriaca, gli ha lanciato addosso il ferro da stiro.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio Getty Images

Ubriaca, ha aggredito il marito, lanciandogli contro alcuni oggetti, tra i quali anche un ferro da stiro. Vittima della violenza domestica è un uomo, che non riuscendo a calmare sua moglie, ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. I fatti risalgono alla serata di ieri, giovedì 29 febbraio, quando la trentaquattrenne, dopo aver passato la notte fuori casa, è rientrata la mattina seguente completamente ubriaca e ha messo a soqquadro l'abitazione nella quale vive con il marito, un quarantasettenne romano, e le loro figlie minorenni.

Ha aggredito il coniuge, lanciandogli contro vari oggetti, tra i quali appunto anche un ferro da stiro, che lo ha colpito su un piede. Dopo vari tentativi di calmarla, l'uomo ha chiamato i soccorsi, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e spiegando al telefono la situazione. In quel momento infatti, mentre la donna dava in escandescenze, erano presenti anche le due figlie minorenni, impaurite e sotto shock. Nell'appartamento sono giunti in breve tempo i carabinieri della Stazione di Roma Monteverde Nuovo, che hanno arrestato la donna. È gravemente indiziata della violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, che gli stessi militari le avevano notificato la mattina precedente su richiesta della Procura.

I militari l'hanno fermata e portata in caserma, attivando subito il codice rosso. Il pubblico ministero ha ordinato la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, per maltrattamenti nei confronti dei familiari. Mentre il compagno era ancora al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo per farsi medicare dopo l'aggressione, la donna è tornata a casa, pur essendole stato vietato. I militari allora l’hanno raggiunta, arrestata e portata in caserma. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel Comune di Roma.