Turista si toglie la maglietta e si tuffa nella fontana di piazza Farnese a Roma, multato per 450 euro

A cura di Enrico Spaccini

Ieri sera, sabato 12 agosto, un turista si è tolto la maglietta e si è immerso nella fontana Meridionale in piazza Farnese a Roma che si affaccia sulla chiesa di Santa Brigida. Una bravata o un modo per combattere il caldo che comunque non è passato inosservato. Subito, infatti, sono intervenuti i carabinieri del comando Roma piazza Venezia insieme ai colleghi dell'8 Reggimento Lazio che erano in servizio di vigilanza presso l'ambasciata di Francia poco lontano.

Il turista, un ragazzo di 18 anni francese, una volta fatto uscire dalla fontana è stato sanzionato per 450 euro per la violazione del regolamento comunale. Dopo un rapido sopralluogo, è stato accertato che la fontana non ha subito alcun danno.