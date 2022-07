Turista incide le iniziali sul muro del Colosseo: prova a scusarsi, ma viene denunciata La donna, una turista canadese di trent’anni, è stata denunciata per deturpamento e imbrattamento su cose di interesse storico ed artistico.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una turista canadese di trent'anni è stata denunciata dagli agenti della polizia di stato per aver inciso le sue iniziali su un muro esterno del Colosseo a Roma. L'accusa di cui deve rispondere è deturpamento e imbrattamento su cose di interesse storico ed artistico.

La donna, forse pensando di non essere vista, ha deciso di incidente le iniziali del suo nome sul Colosseo. Mentre lo stava facendo però, è stata notata dagli operatori dell'Anfiteatro Flavio, che non potevano credere a quanto stava avvenendo sotto i loro occhi.

Gli operatori hanno bloccato la ragazza e chiamato nel frattempo le forze dell'ordine, chiedendo di intervenire. La giovane ha provato a dire di essere dispiaciuta per l'accaduto, ma gli agenti l'hanno denunciata lo stesso a piede libero.

Non è la prima volta che avventati turisti vengono sorpresi mentre scrivono il loro nome sui monumenti romani. E proprio al Colosseo questa cosa è avvenuta diverse volte, suscitando sdegno e riprovazione dato il valore storico e artistico dell'Anfiteatro Flavio.

Solo qualche giorno fa un turista cinese era stato denunciato per aver fatto schiantare un drone nell'area archeologica del Colosseo. L'uomo non l'ha fatto ovviamente apposta, ma non è permesso in ogni caso far volare questi macchinari sul Colosseo. Il drone ha inoltre rischiato di colpire altri turisti che erano in visita nell'area in quel momento.

Qualche settimana fa, invece, una turista ha lanciato un monopattino sulla scalinata di piazza di Spagna, danneggiandola. Un altro, per una manovra sbagliata, ha invece sceso Trinità dei Monti con la Maserati. Anche in questo caso, la scalinata è stata danneggiata.