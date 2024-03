Truffato il Ceo per l’Europa Meridionale di X Factor, ha fatto un bonifico da 938mila euro Truffato il Ceo per l’Europa Meridionale di Fremantle, società che produce programmi tv come The Voice, X Factor e Italia’s got Talent. L’uomo, 55 anni, è stato vittima di un raggiro: da un account rubato gli hanno chiesto di fare un bonifico da 938mila euro per l’acquisto di una società all’estero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Una truffa da centinaia di migliaia di euro. Il ceo di Fremantle per l'Europa Meridionale, tra le sa di produzione dei programmi Italia's got Talent, X Factor e The Voice, solo per citarne alcuni, è stato vittima di un raggiro. Lo ha comunicato a Fanpage.it l'ufficio stampa della questura di Roma. L'allarme è partito dallo stesso dirigente, mentre quest'ultimo si trovava all'interno di un appartamento a Casal Palocco, Roma. Sul posto sono arrivati gli uomini del reparto Volanti della questura di Roma, ma il caso è stato affidato al commissariato Lido.

Sono tuttora in corso accertamenti, ma stando a quanto affermato dalla questura di Roma, l'uomo, 55 anni, ha ricevuto da un account Whatsapp riconducibile, a suo dire, all'azienda Fremantle, una richiesta per effettuare un bonifico di 938mila euro per l'acquisto di un'azienda all'estero. Contattato successivamente da un presunto avvocato che gli ha fornito le coordinate bancarie, il dirigente ha effettuato il bonifico. Poi si è accorto che qualcosa non tornava e ha immediatamente chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Fremantle, si legge sul sito dell'azienda, è leader mondiale nell'ideazione, produzione e distribuzione di programmi d'intrattenimento e serie televisive. Leader nel campo dell'intrattenimento, "vanta una rete internazionale di team di produzione e aziende in oltre 30 Paesi e produce oltre 12 mila ore di programmazioni originali, distribuisce più di 60 format e trasmette 450 programmi all’anno, per un totale di oltre 20 mila ore di contenuti in più di 200 Territori".