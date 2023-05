Trovato morto il papà di Pamela Mastropietro, 18enne fatta a pezzi a Macerata: disposta l’autopsia Stefano Mastropietro. 44 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa alla periferia di Roma: era il papà di Pamela, la 18enne violentata, uccisa e fatta a pezzi a Macerata nel 2018.

Stefano Mastropietro con la figlia Pamela

Ancora un dramma per la famiglia di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni violentata, uccisa e fatta a pezzi a Macerata nel 2018: il papà, Stefano Mastropietro, 44 anni, è stato trovato morto nella sua casa in zona Morena, alla periferia di Roma. A scoprire il corpo sono stati alcuni agenti della Polizia di Stato, giunti nell'appartamento di Mastropietro dopo la segnalazione di alcuni famigliari, preoccupati per l'assenza di notizie da parte dell'uomo: il decesso del 44enne, dunque, risalirebbe a 4/5 giorni fa. A stabilire le precise cause della morte sarà però l'autopsia, disposta dal magistrato di turno.

La mamma di Pamela Mastropietro: "Almeno tu puoi riabbracciarla"

Alessandra Verni, ex moglie di Stefano Mastropietro nonché mamma di Pamela, ha affidato ai social il suo cordoglio per la morte del 44enne. "Almeno tu ora puoi riabbracciarla! Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà tra le tue braccia" ha scritto la donna su Facebook.

Proprio Alessandra Verni, nelle scorse ore, aveva affidato a una lettera il suo pensiero sul presunto assassino di Pamela Mastropietro: si tratta di Innocent Oseghale, pusher 33enne, accusato di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la ragazza; lo scorso 22 febbraio, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia, nel processo bis di secondo grado ha confermato l'ergastolo per il 33enne. "È disumano e terrificante tutto quello che tu e i tuoi amici avete fatto a mia figlia. È disumano il fatto che tu ancora non sia veramente pentito" ha scritto la donna in una lettera pubblica affidata all'agenzia Adnkronos.