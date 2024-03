Trovati morti in spiaggia a Montalto di Castro: i funerali di Roberto D’Ascenzi ed Emiliano Brinchi

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra Roberto D’Ascenzi, a destra Emiliano Brinchi.

Sono previsti per sabato 30 marzo 2024 i funerali di Roberto D’Ascenzi ed Emiliano Brinchi, i due amici usciti insieme in barca il 19 marzo e trovati senza vita in spiaggia a Montalto di Castro nella giornata di mercoledì 20 marzo, a poche ore e a pochi metri di distanza l'uno dall'altro.

I funerali sono previsti alla stessa ora, alle 15, ma in due chiese diverse. Quelli del sessantenne Roberto D'Ascenzi, detto "Il Volpe", si tengono nel cimitero di Montalto di Castro, nel comune in cui viveva. L'amico, invece, viveva a Capodimonte: è qui che, alla stessa ora, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, sono organizzati quelli di Emiliano Brinchi, come riportato dalla testata locale Tuscia Web.eu.

Le indagini in corso

Il ritrovamento dei due corpi senza vita è avvenuto lo scorso mercoledì 20 marzo, in tarda mattinata il primo e nel primo pomeriggio il secondo, ad appena 1500 metri di distanza l'uno dall'altro. Nessuna traccia della barca, escluso qualche detrito, con cui erano usciti per una battuta di pesca la sera precedente. L'ipotesi è che possano essere stati vittime di uno speronamento, ma gli inquirenti non escludono altre piste.

Secondo i primi esami sui corpi, eseguiti dai medici legali della Sapienza, al cimitero Verano, i due sarebbero morti per annegamento: nessuna contusione particolare o frattura sui loro corpi. Nel frattempo la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

Il ritrovamento dei due cadaveri in spiaggia

Ad allertare le forze dell'ordine, in entrambi i casi, sono stati alcuni passanti che hanno notato i corpi privi di vita sulla spiaggia. Scattato l'allarme, sono arrivati immediatamente gli agenti della Capitaneria di porto e i carabinieri della stazione locale, che hanno identificato i due e ora stanno cercando di ricostruire i loro ultimi istanti di vita.