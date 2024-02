Troppo smog a Roma, blocco al traffico nella Fascia Verde il 3, 4 e 5 febbraio: chi può circolare Disposto un blocco del traffico veicolare a Roma nelle giornate di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 febbraio 2024. I divieti sono in vigore all’interno della Ztl Fascia Verde della Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

C'è troppo inquinamento a Roma, diverse centraline hanno superato il valore limite per quanto riguarda le Pm10, le polveri sottili, e per questo l'amministrazione capitolina ha deciso per un blocco del traffico nelle giornate di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 febbraio 2024. I divieti sono validi all'interno della Ztl Fascia Verde.

Chi non può circolare nella Fascia Verde di Roma

Con un'ordinanza firmata il 2 febbraio, il sindaco Gualtieri ha disposto il divieto della circolazione veicolare privata nell'area della Ztl Fascia Verde. Questi i veicoli che non potranno circolare:

Sabato 3 febbraio 2024

dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 19 autovetture alimentate a benzina Euro 3 autovetture alimentate a gasolio Euro 4 ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio Euro 2

dalle 7.30 alle 10,30 e dalle 16,30 alle 19 autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3)



Domenica 4 febbraio 2024

dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30 autovetture alimentate a benzina fino a Euro 3 e a gasolio fino a Euro 4 Autoveicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3) alimentati a benzina fino a Euro 3 e a gasolio fino a Euro 4 Ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote fino a Euro 1 e ciclomotori e motoveicoli, a 3 e 4 ruote, alimentati a gasolio fino a Euro 2



Lunedì 5 febbraio 2024

dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19 Autovetture alimentate a benzina Euro 3 Autovetture alimentate a gasolio Euro 4 Ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2

dalle ore 7,30 alle 10,30 e dalle 16,30 alle 20,30 autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3)



Divieti in vigore a Roma il 3,4 e 5 febbraio per salvaguardare salute e ambiente

Sull'intero territorio di Roma nelle giornate del 3,4 e 5 febbraio si dispone:

Il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non rispettano i valori di emissione previsti almeno per la classe 3 stelle

Il divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia;

Il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

Il potenziamento del lavaggio delle strade;

Il potenziamento dei controlli sul rispetto dei divieti da parte degli Organi preposti