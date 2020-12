A novembre a Roma i morti sono stati il 63 per cento in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nello specifico sono stati registrati 3940 decessi, con un aumento di 1525 morti rispetto a novembre del 2019. I cimiteri romani sono in difficoltà e l'incremento dei decessi ha costretto il direttore del cimitero di Prima Porta a noleggiare dieci container frigo per conservare i feretri in condizioni adeguati in attesa della cremazione. I dieci frigoriferi consegnati dall'azienda che ha vinto il bando sono quelli impiegati nel settore agro-ittico. In pratica, semplifica il Messaggero, frigoriferi per conservare il pesce. In generale, scrive la ditta, i frigoriferi in questione sono in genere "impiegati in diversi settori: chimico, alimentare, trasporto, militare, servizi di ristorazione collettiva, grandi eventi, agro-ittico". In ogni caso, ha comunicato Ama, "tutte le attività cimiteriali, anche in questo difficile periodo, vengono assicurate regolarmente, pur in presenza di un trend di decessi in forte aumento da oltre due mesi, probabile effetto collaterale (come a livello nazionale) dell'emergenza da Covid-19".

L'aumento dei defunti a Roma rispetto allo scorso anno: i dati forniti da Ama-Cimiteri Capitolini

Nei primi dieci giorni di dicembre sono stati registrati 465 defunti in più rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019, Nel mese di novembre, come anticipato, l'ufficio denunce di morte di Roma Capitale ha registrato 3.940 decessi, con un aumento di 1.525 decessi rispetto a novembre 2019. Si tratta, fa sapere Ama – Cimiteri Capitolini, "del dato più alto mai raggiunto in un mese, nella città di Roma". Al cimitero Flaminio-Prima Porta sono state effettuate 1521 cremazioni, 252 in più rispetto allo stesso mese del 2019. Questo aumento, come detto, ha fatto diventare indispensabile il noleggio di frigoriferi per conservare i deceduti prima della cremazione.