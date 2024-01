Treni fermi tra Roma Termini e Tuscolana, intervento dei vigili del fuoco Ritardi e cancellazioni tra Roma Termini e Tuscolana per un intervento dei vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

La circolazione ferroviaria è sospesa dalle ore 12 tra le stazioni di Roma Termini e Roma Tuscolana martedì 9 gennaio. I treni non transitano "per un intervento dei vigili del fuoco" si legge sul portale ufficiale di Trenitalia. La linea è ancora bloccata alle ore 13, si attende "l'intervento dei tecnici, per consentire la regolare ripresa della circolazione". Al momento la situazione è la seguente: i treni Alta Velocità e Regionali possono subire ritardi; i treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso; mentre i treni Alta Velocità direttamente coinvolti e parzialmente cancellati.

La situazione dei treni tra Roma Termini e Tuscolana

FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) – Fiumicino Aeroporto (14:07): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Fiumicino Aeroporto possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I passeggeri diretti a Fiumicino Aeroporto possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. FB 8605 Genova Piazza Principe (7:05) – Roma Termini (12:03): il treno oggi termina la corsa a Roma Tuscolana alle ore 11:58.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio con i primi treni utili.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio con i primi treni utili. FB 8616 Roma Termini (11:57) – Genova Piazza Principe (16:58): il treno oggi ha origine da Roma Tuscolana.

I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FB 8620 Roma Termini (13:57) – Milano Centrale (20:40).