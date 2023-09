Tredicenne si perde nei boschi col cane: ferita, è stata salvata dai vigili del fuoco Si incammina per i boschi insieme al suo cane, si perde e si ferisce: salvata dai vigili del fuoco nel reatino una ragazzina di tredici anni.

A cura di Beatrice Tominic

È uscita con il suo cane per un'escursione nel reatino, quando si è ferita e, impossibilitata a rientrare, è stata costretta a chiamare i vigili del fuoco, che l'hanno salvata. La ragazzina, di appena 13 anni, è uscita per una passeggiata fra i boschi nel comune di Stimigliano, in località Terraro, fra Poggio Mirteto e Civita Castellana. L'allarme è scattato dopo le 10 della mattina, come riportato da Rai News: sul posto vigili del fuoco, 118, carabinieri della caserma locale di Stimiglian oe forestale.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena chiesto aiuto i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto e della centrale di Rieti si sono messi alla ricerca della ragazzina. Nell'operazione sono stati coinvolti molti pompieri che hanno svolto l'intervento con particolare attenzione visto il coinvolgimento di una minorenne, cercando di evitare situazione di rischio: per questa ragione è stata disposta anche l'interruzione della linea ferroviaria.

In particolare, si sono subito attivare le squadre di terra, le unità specializzate in tecniche Saf (Speleo, alpino, fluviali) e Tas (topografia applicata al soccorso). A loro si è aggiunto anche il contributo di un elicottero Drago in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il ritrovamento della tredicenne

Quando le squadre di soccorso hanno ritrovato la tredicenne, si trovava in una zona di montagna particolarmente impervia: si era fermata insieme al cane dopo essersi ferita. Stabilizzata e immobilizzata dagli operatori del personale sanitario, la ragazzina è stata riportata a valle insieme al cane ed è stata affidata alle cure del 118.