Tre escort uccise a Roma, al setaccio app e siti di incontri: e il killer ha telefonato alle donne Applicazioni di escort, siti di incontri e telecamere: gli investigatori stanno indagando a 360 gradi per scoprire chi abbia ucciso tre donne nel quartiere Prati a Roma, a poca distanza l’una dall’altra.

A cura di Natascia Grbic

Gli investigatori stanno setacciando non solo le telecamere di sorveglianza della zona, ma anche siti di incontri e applicazioni usati dalle escort per risalire alla mano che ieri mattina ha ucciso tre donne nel quartiere Prati a Roma. A riportarlo è l'Adnkronos, che spiega come i delitti siano avvenuti probabilmente tra le 10.30 e le 11 del mattino. Un lasso di tempo molto breve nel quale il killer ha tagliato la gola alle tre donne, che lo avevano fatto entrare nelle loro abitazioni.

L'ipotesi più probabile è che a uccidere le tre prostitute, due ragazze cinesi e una donna colombiana, sia stata la stessa persona. Un uomo che poco prima dell'omicidio, secondo quanto riportato da la Repubblica, ha telefonato ad almeno due delle tre vittime. Chi indaga non esclude che si tratti di un serial killer.