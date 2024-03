Travolge scooter e scappa per non perdere l’aereo: avvocato a processo per omissione di soccorso Dovrà rispondere di omissione di soccorso un avvocato 76enne, accusato di non essersi fermato a soccorrere un ferito dopo un incidente tra la sua Mercedes e uno scooter sul Gra. Ha proseguito la marcia verso l’aeroporto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È finito a processo per omissione di soccorso un avvocato romano di settantasei anni, accusato di aver travolto uno scooter e di non essersi fermato per non perdere l'aereo diretto in Sardegna per le vacanze. Come riporta Il Messaggero lo scorso venerdì mattina il legale si è presentato in aula davanti al giudice monocratico del tribunale di Roma, difeso dagli avvocati Giacomo Satta e Riccardo Riedi.

Presente in aula a deporre la sua versione dei fatti anche la vittima dell'incidente, travolta mentre era in sella al veicolo a due ruote e lasciata a terra, la quale – è emerso durante l'udienza – avrebbe già ricevuto 16mila euro di risarcimento per il danno fisico e dello scooter. Il giudice avrebbe intenzione a procedere anche per il danno morale per l'omissione di soccorso. La prossima udienza è fissata tra un mese, ad aprile 2024.

L'auto ha urtato lo scooter con una manovra azzardata

I fatti contestati all'avvocato risalgono al 29 agosto del 2021, quando insieme a sua moglie erano in auto e stavano percorrendo il Grande Raccordo Anulare di Roma, diretti all'aeroporto di Fiumicino, per prendere un volo per le vacanze. La Mercedes, a causa di quella che in sede d'indagine è stata definita "una manovra azzardata", ha urtato lo scooter Suzuki Burgman, facendo cadere il conducente all'altezza dello svincolo per via Magliana A/91 Roma/Fco. Lo scooterista a seguito dell'incidente è rimasto ferito ed è finito in ospedale, riportando la lussazione del V dito della mano destra e varie ferite, dovute all'impatto con l'asfalto, con una prognosi di venti giorni.

L'avvocato non si è fermato dopo l'incidente

Dopo l'incidente l'avvocato non si è fermato a prestare soccorso allo scooterista, ma ha proseguito la marcia diretto verso l'aeroporto. A soccorrere il ferito sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e chiamato subito il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza per uno scooterista rimasto coinvolto in un incidente e della polizia stradale. Gli agenti, grazie ad un passante che è riuscito a prendere la targa della macchina, hanno raggiunto l'avvocato in aeroporto, proprio mentre si trovava al gate pronto per la partenza.