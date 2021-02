Un ragazzo di 34 anni è stato accoltellato da un pusher a Trastevere. Colpito con pugni al volto, fendenti alle gambe e persino un morso all'orecchio, si è trascinato fino a piazza Sonnino, dove un passante l'ha soccorso e ha chiamato il 112. L'uomo è stato portato in ospedale a sirene spiegate, le sue ferite – nonostante le botte e le coltellate ricevute – non sono fortunatamente gravi. Lo spacciatore invece è stato arrestato dopo un'indagine lampo dai carabinieri, che lo hanno raggiunto nella sua abitazione di via Natale Grande dove poco prima era avvenuta l'aggressione. Portato in carcere, è accusato di lesioni aggravate e sarà processato questa mattina per direttissima. Il ragazzo colpito nonostante la paura e lo shock per quanto accaduto sta bene, e non è in pericolo di vita.

Accoltellato a Trastevere, arrestato pusher 32enne

Le cause del litigio tra il pusher e il cliente non sono note, ma molto probabilmente sono legate a diverbi sull'acquisto di droga. Il 34enne era andato nell'appartamento per acquistare della droga dal pusher, quando hanno cominciato a litigare, forse per questioni inerenti al prezzo delle sostanze. La discussione ha cominciato a degenerare fino a che il pusher ha iniziato a picchiare l'uomo, colpendolo anche con diversi fendenti alle gambe. Una scena terribile, che solo per una questione di fortuna non è finita in tragedia. La vittima è infatti riuscita ad allontanarsi dall'appartamento di via Natale Grande e a chiedere aiuto alle molte persone che ieri pomeriggio si trovavano nel quartiere di Trastevere, e che non hanno esitato a chiamare il 112.