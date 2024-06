video suggerito

Tragico incidente a Tor Tre Teste: centauro perde il controllo della moto e muore, aveva 45 anni

A cura di Beatrice Tominic

Schianto a Tor Tre Teste stanotte, fra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno 2024, verso le ore 4, all'altezza della rotatoria di viale Enzo Ferrari. Un motociclista di 45 anni ha perso il controllo del mezzo in sella al quale viaggiava e si è schiantato contro la rotatoria, dove è stata rinvenuta la moto, una Honda SH. Lui, invece, è stato sbalzato sulla strada. Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i caschi bianchi e gli operatori del personale sanitario. Per il centauro, però, non c'è stato nulla da fare.

Chi era il motociclista vittima dell'incidente a Tor Tre Teste

Una volta arrivati sul luogo dell'incidente con un'ambulanza, gli operatori del 118 si sono precipitati verso l'uomo per provare a rianimare il motociclista che si trovava sull'asfalto. Presto, però, si è capito che per lui non c'era niente da fare. Non si conosce ancora il nome del centauro: di lui sappiamo soltanto che aveva 45 anni. Ciò che è certo è che agli operatori del personale non è rimasto altro che constare il decesso del motociclista.

L'incidente: la dinamica e le cause

Sul posto, oltre agli operatori del personale sanitario, sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. I caschi bianchi del gruppo V Prenestino e del VI Torri hanno immediatamente avviato i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato la moto a schiantarsi. Potrebbe trattarsi di un incidente autonomo. Secondo le prime informazioni, infatti, non sembra che siano rimasti coinvolti altri veicoli oltre alla Honda SH, ma restano ancora in corso gli accertamenti sullo schianto, così come anche sulle cause che hanno provocato il sinistro.