Tragico incidente a Sabaudia, auto esce fuori strada e si schianta contro un muro: due morti Lo schianto è avvenuto ieri sera fra Sabaudia e Pontinia. Due uomini a bordo dell'auto sono morti sul colpo e rimasti bloccati nelle lamiere dell'abitacolo.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo nella serata di ieri, martedì 5 marzo 2024, lungo la Migliara 49: un'automobile è uscita fuori strada e si è schiantata contro il muro di ingresso di una casa. L'auto, una Mini Cooper, dopo l'impatto di è accartocciata su se stessa. Totalmente distrutta la parte anteriore. A bordo del veicolo c'erano due persone, il conducente e il passeggero. Entrambi hanno perso la vita sul colpo e sono rimasti incastrati fra le lamiere. Secondo quanto riporta Latina Oggi.eu, si tratterebbe di Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia.

L'incidente lungo la Migliara 49

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all'incidente. A chiamare i soccorsi sono stati, probabilmente, i residenti della zona non appena sentito lo schianto. Sul posto sono subito intervenuti i caschi bianchi della polizia locale di Sabaudia che hanno immediatamente iniziato i rilievi. A supporto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Sabaudia e una squadra di vigili del fuoco che si è occupata di estrarre i corpi dei due uomini, ormai senza vita, dall'abitacolo dell'automobile.

Sul posto anche gli operatori del personale sanitario del 118 che non appena arrivati hanno raggiunto i due uomini: per loro, però, non c'è stato niente da fare. Gli operatori sono stati costretti a dichiarare il decesso di entrambi.

La dinamica dell'incidente

Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, ma sembra chiaro che si sia trattato di un incidente autonomo. Il conducente dell'automobile, secondo quanto ricostruito, avrebbe sbandato all'improvviso, finendo a bordo strada, contro il muro di una delle abitazioni che percorrono la Migliara 49. I rilievi sono andati avanti in serata. Come anticipato, le vittime sarebbero due uomini sui 40 anni residenti nella zona che, al momento dello schianto, indossavano abiti da lavoro.