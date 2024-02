Tragico incidente a Latina: nonno muore mentre accompagna il nipotino a scuola, 12enne in ospedale Il nonno è morto sul colpo, trasportati d’urgenza al pronto soccorso il nipotino e il conducente dell’altra auto: è questo il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina nel pontino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

L'incidente a Sezze, foto da Facebook.

Stava accompagnando il nipotino a scuola in automobile quando si è scontrato con un altro veicolo. Lo schianto è stato violentissimo. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 28 febbraio 2024, nei territori del pontino. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via del Murillo e la Migliara 45, nel territorio del comune di Sezze.

L'impatto si è rivelato fatale per l'anziano: si tratterebbe del settantacinquenne Cesare Abbate. Trasportati d'urgenza al pronto soccorso il nipotino dodicenne e il conducente dell'altra automobile.

La dinamica dell'incidente

A scontrarsi all'incrocio fra via del Murillo e la Migliara 45, a Sezze, come anticipato, sono state due automobili. A bordo della Ford Fiesta stavano viaggiando, verso la scuola del bimbo, il nonno settantacinquenne e il nipotino. Nell'altra auto, Peuget 206, invece, soltanto il conducente, un uomo di circa 30 anni. Come si legge nelle testate locali, l‘impatto è stato molto violento.

Dopo lo scontro la Ford Fiesta si è ribaltata ed è finita nei campi che percorrono il perimetro delle strade. La Peuget, invece, è rimasta sull'asfalto. La parte anteriore è andata completamente distrutta, come mostrano le foto in apertura.

L'arrivo dei soccorsi: come stanno il bimbo e l'altro conducente

Non appena allertati sul luogo dello scontro sono arrivati i soccorsi. Oltre ai vigili del fuoco, arrivati immediatamente per estrarre le persone rimaste intrappolate dall'abitacolo, anche gli agenti della polizia stradale e diverse ambulanze per trasportare le persone ferite al pronto soccorso.

Gli operatori sanitari, arrivati subito, si sono avvicinati al settantacinquenne. Nonostante gli sforzi, hanno presto capito che per l'uomo non c'era più nulla da fare. Poi hanno preso in cura il nipotino e il trentenne. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Goretti di Latina.