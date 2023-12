Tragedia sulla linea ferroviaria Roma-Napoli: uomo travolto e ucciso da un treno Investimento mortale stamattina lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli a Priverno, dove un uomo è morto investito da un treno. Treni in forte ritardo e cancellazioni.

A cura di Alessia Rabbai

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo è morto travolto da un treno nei pressi di Priverno. L'investimento è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 15 dicembre, lungo la linea ferroviaria Roma – Napoli in via Formia. Per la persona rimasta coinvolta e deceduta, della quale non è ancora nota l'identità, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione ferroviaria, con la tratta che è stata rallentata a partire dalle ore 10.

A rendere noto l'accaduto è stata la Rete ferroviaria Italiana sul portale ufficilale Infomobilità, la quale ha comunicato che i disagi erano appunto dovuti ad un grave investimento, che i convogli avrebbero subito ritadi o cancellazioni. Secondo quanto ricostruito finora a travolgere l'uomo è stato un treno merci, che era in transito al binario quattro, appunto nella stazione di Priverno, in provincia di Latina.

Il macchinista non è purtroppo riuscito a fermarsi in tempo e il treno ha urtato l'uomo, un impatto che gli è purtroppo risultato fatale. "Le autorità competenti hanno svolto gli accertamenti necessari – si legge in una nota – Si attendono rallentamenti fino a 40 minuti, possibili limitazioni o cancellazioni". Nel corso della mattinata po i ritardi lungo la linea ferroviaria interessata dall'investimento sono arrivati ad un'ora "per i treni instradati su linea via Cassino in direzione Napoli" oppure "fino a 20 minuti per i treni direzione Roma". Una mattina di passione per i pendolari che si sono trovati ad affrontare i disagi.

Presenti sul posto gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno svolto i rilievi scientifici e ascoltato alcune persone presenti al momento dell'accaduto. Le indagini sono in corso, non si esclude alcuna pista, neanche quella del suicidio. L'uomo potrebbe essersi buttato volontariamente sotto al treno. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.