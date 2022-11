Tor Bella Monaca, entra in una casa per comprare droga: sequestrato e accoltellato dai pusher I fatti risalgono al 13 ottobre, in un appartamento di via dell’Archeologia. Un ragazzo di ventidue anni è stato arrestato e portato in carcere dai poliziotti.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventidue anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di sequestro di persona, lesioni aggravate, ricettazione, detenzione illegale di armi, e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Secondo l'accusa il ragazzo, insieme a un complice che non è stato ancora arrestato, avrebbe sequestrato un 32enne nel suo appartamento, dopodiché lo avrebbe aggredito, derubato e pugnalato alle spalle con tre coltellate.

I fatti sono accaduti a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca, in via dell'Archeologia, il 13 ottobre. Secondo quanto raccontato da lui stesso ai poliziotti, il 32enne era andato nell'appartamento del 22enne per comprare della droga. Quando è entrato in casa però, le due persone all'interno gli hanno impedito di allontanarsi. Il ragazzo ha provato a fuggire, ma è stato aggredito alle spalle e colpito con tre coltellate. Fortunatamente è riuscito a scappare e correre in strada, dove ha chiesto l'intervento della polizia e del personale del 118, che lo ha soccorso e portato all'ospedale.

I poliziotti hanno avviato le indagini: nell'appartamento del 22enne hanno trovato tracce ematiche, analizzate dalla polizia scientifica e sequestrato una catenina d'oro e un portafoglio appartenenti alla vittima. Nella casa sono stati trovati anche una pistola calibro 7,65 risultata provento di furto, 46 grammi di hashish e poco meno di 850 euro in contanti. Il 22enne è stato arrestato e portato in carcere: nel caso dovesse andare a processo ed essere condannato rischia diversi anni di carcere. La vittima, ricoverata in ospedale dopo l'aggressione, non è fortunatamente in pericolo di vita.