Topo passeggia fra i vestiti nella vetrina di un negozio: stupore e disgusto fra passanti (VIDEO) Un topo è stato ripreso mentre si muove fra i vestiti nella vetrina di un negozio in zona Pantheon: lo stupore e il disgusto dei passanti.

A cura di Beatrice Tominic

Dal video pagina Facebook "Partito Roma Nord"

Un topo si aggira nelle vetrine dei negozi, fra cappellini e cappotti: succede a Roma, in una delle boutique che si trovano nella zona centrale della città, a pochi passi dal Pantheon. È quanto si vede in un video registrato dai passanti, agli occhi dei quali non è sfuggita la presenza del roditore nella vetrina del negozio.

Il video del topo in vetrina

Guardando il video, condiviso in breve tempo sui social network, l'attenzione cade subito sulla figura grigia e scura che si trova sopra un paio di pantaloni beige a righe appoggiati ad un appendiabiti, poi si arrampica, fino a ritrovarsi dentro il cappello in paglia bianco e blu in vetrina. Subito dopo il topo si volta verso i passanti che stanno guardando i suoi movimenti dalla strada, poi si lancia su una giacca blu scendendo verso il basso. La figura del roditore, a questo punto, compare interamente: dal muso con le grandi orecchie e le zampette fino alla lunga coda, in alto.

Percorsa la giacca, è approdato su una borsa gialla, annusandone la pelle e la targhetta con le informazioni, di cartoncino. Poi si è appoggiato sullo scaffale, dietro alla borsa ed è sceso camminando su altri abiti in vetrina, raggiungendo il pavimento e continuando il suo "tour" del negozio.

Le reazioni di cittadini e turisti

Come sottofondo, si sentono le risate di qualche cittadina o turista e il commento di due romani. "Er sorcio, guarda che bello", dice il primo. Poi arriva la reazione del secondo, con fare incredulo, nel chiacchiericcio generale. Una volta sbarcato nel web il video ha scatenato la reazione di tante altre persone.

Condividendolo, la pagina Facebook "Partito Roma Nord" scrive: "Sorci di fine stagione. A fare i saldi sono buoni tutti, mentre i sorci in vetrina in un negozio in zona Pantheon li abbiamo solo a Roma". Nei commenti, oltre alle battute ironiche, anche tanto stupore e disgusto: "Significa che compri la borsa e te la porti a casa con gli accessori?! Che schifo".