video suggerito

Tombe danneggiate al cimitero di Prima Porta: “Rotta la lampada votiva di mio padre, devastata dal dolore” Cristina denuncia attraverso Fanpage.it che la tomba del padre al cimitero Prima Porta a Roma è stata danneggiata. Non è la prima volta che i cittadini segnalano furti di fiori, oggetti personali e manomissioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

"Ho perso mio padre da circa dieci anni ed è sepolto sotto terra. Andandolo a visitare una decina di giorni fa ho trovato la lampada votiva rotta. Era bella, a forma di rosa". A parlare è Cristina, una residente di Roma Nord, che ha un genitore da tempo al cimitero Flaminio – Prima Porta. Tramite Fanpage.it ha denunciato una situazione di incuria e degrado generale e una mancanza di rispetto nei confronti dei defunti e dei loro cari. "Non è la prima volta che accade, hanno spaccato la lampada votiva tre volte, in passato la tomba è stata deturpata, messa a soqquadro, sono stati rubati i fiori e altri oggetti – spiega Cristina – Mio padre era un grande tifoso della As Roma e d è morto a soli sessantasei anni per un arresto cardiocircolatorio".

Parlare della tomba del padre danneggiata per Cristina è molto difficile: "Le foto le ha scattate mio marito, ero talmente addolorata, che non ci sono riuscita. Non capisco cosa abbiano nel cuore le persone che compiono certi gesti, mancano di rispetto anche ai morti. Se non puoi permetterti di comprare un fiore per metterlo sulla tomba di un famigliare io sono la prima a dartelo e spesso lo faccio di mia spontanea volontà: li tolgo dalla tomba di mio padre per metterli a quelle che non ne hanno o sono visibilmente abbandonate, mi fa stare bene penso sia un bel gesto. Ma rubare oggetti personali, foto e fare danni è un gesto tremendo e vigliacco, che non riesco ad accettare. Penso che sia un sentimento comune a qualsiasi persona che va al cimitero da un proprio caro e trova la tomba danneggiata, è qualcosa di indescrivibile e devastante".

Quella di Cristina non è l'unica segnalazione arrivata a Fanpage.it ma diversi cittadini che hanno seppelliti parenti, amici e conoscenti nel cimitero di Prima Porta hanno raccontato di aver vissuto episodi simili, con fiori e oggetti personali rubati, lapidi, vasi e lampade votive danneggiate, oltre ad una situazione generale "d'incuria e mancato controllo". "Nel 2000 è morta mia nonna, che sta tumulata in un fornetto alle spalle di mio padre, anche a lei hanno danneggiato tempo fa la lampada votiva, che era svitata. Probabilmente qualcuno ha pensato di rubarla e hanno fatto sparire i fiori".