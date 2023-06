Tivoli, sorprende i ladri a scassinare la cassaforte e viene spinta per le scale: caccia ai ladri È successo a Tivoli, dove tre ladri hanno fatto irruzione all’ora di cena e hanno rubato 5mila euro fra soldi e oro prima di fuggire. Indagano i carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

Stavano scassinando la cassaforte nell'abitazione di suo padre, quando li ha sorpresi: i tre ladri, che hanno fatto irruzione nella casa a volto coperto e indossando i guanti, non appena vista la donna, l'hanno travolta e spinta giù per le scale. È successo qualche sera fa a Tivoli, nell'abitazione in viale dei Pini di un anziano pensionato, verso le ore 20.30. Dopo averla trascinata verso il piano inferiore, sono fuggiti riuscendo a portare via con sé un bottino di oro e soldi per un valore di cinquemila euro, come riporta il Messaggero.

Il furto all'ora di cena

Si è trovata faccia a faccia con la figlia del proprietario dell'abitazione, una cinquantenne che, dopo aver sentito dei rumori provenire dall'appartamento del padre, ha deciso di controllare la casa. Una volta entrata, ha raggiunto la camera da letto. Lì si è trovata davanti i tre ladri. Tutti a volto coperto con un cappellino calato sul volto e indossando dei guanti, stavano aprendo con un frullino la cassaforte. A quel punto, probabilmente la donna si è avvicinata ad uno di loro, per tentare di bloccarlo: è stato in quel momento che i ladri l'hanno trascinata fino alle scale e l'hanno spinta giù, procurandole una frattura ad un piede.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto in breve tempo sono arrivati i carabinieri che hanno aperto le indagini sul caso. Dopo i primi sopralluoghi, i militari stanno analizzando le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Secondo le testimonianze, tre uomini sarebbero stati visti scappare a bordo di un'auto nera. Non si esclude che i tre siano entrati nella casa con una copia delle chiavi: al momento del furto, l'abitazione era vuota e non sono stati trovati segni di scasso.