Tivoli piange la scomparsa di Marco Petrini: morto 'DottorPet', era l'angelo degli animali L'addio a Marco Petrini, veterinario conosciuto sui social come DottorPet. È morto a 37 anni lo scorso sabato al Policlinico Umberto I di Roma. "Tu eri l'angelo degli animali. Tu eri il sorriso in persona", scrive Cristina su Facebook nel suo messaggio d'addio. Il giovane dottore degli animali è morto sabato 23 marzo al policlinico Umberto I di Roma.

A cura di Enrico Tata

È morto a 37 anni il veterinario Marco Petrini. Su Instagram, Facebook e TikTok era conosciuto come DottorPet. Lavorava da anni come medico veterinario nella Clinica Veterinaria Guidonia ed era residente a Tivoli. "Tu eri l'angelo degli animali. Tu eri il sorriso in persona", scrive Cristina su Facebook nel suo messaggio d'addio.

Il giovane dottore degli animali è morto sabato 23 marzo al policlinico Umberto I di Roma. I funerali si terranno oggi, lunedì 25 marzo, alle 15.30 alla chiesa di San Francesco, all'ingresso di Villa d'Este a Tivoli.

Su Facebook la Clinica Veterinaria Guidonia ha annunciato così la scomparsa di Marco Petrini: "Con la tristezza nel cuore comunichiamo a tutti i nostri pazienti e alle loro famiglie che domani la Clinica Veterinaria Guidonia resterà chiusa dalle 14:30 alle 17:00 per dare l'ultimo saluto al nostro caro amico e collega Marco Petrini. I funerali si terranno alle 15:30 presso la chiesa San Francesco di Tivoli, in piazza Trento, vicino all'entrata di Villa d'Este".

Questo il messaggio integrale pubblicato su Facebook da Cristina Borro Marabitti, uno dei più toccanti tra i tanti che sono stati postati per salutare per l'ultima volta il giovane veterinario:

Mi si è spezzato il cuore.. ancora e ancora e ancoraNon ci posso credere che te ne sei andatoTu eri L'ANGELO degli animaliTu eri il SORRISO IN PERSONA , tu eri la GENTILEZZA , la SIMPATIA, eri un RAGAZZO MERAVIGLIOSO e non dovevi lasciarci. Non ho parole solo rabbia e dolore. Come faremo senza di TE. Ci mancherai davvero tanto MARCO, mancherai tantissimo a tutti i nostri pelosetti, ci mancherai sempre. Sono felice che hai fatto parte del nostro cammino , spero che tu lassù possà ritrovare tutti i tuoi piccoli amici, e che lassù tu sia la loro protezione come lo sei stato qui giù. Buon viaggio Marchè. Mi mancheranno tanto i tuoi video meravigliosi ed essenziali, ci MANCHERAI TU, ADDIO DOC, un abbraccio alla famiglia.