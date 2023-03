Timori per manifestazione anarchici a Trastevere, ordinanza del sindaco: transenne e no alcol Il corteo non autorizzato degli anarchici partirà alle 21.30 di oggi, 24 marzo, da piazza San Calisto e si dirigerà verso piazza Trilussa.

A cura di Enrico Tata

Timori per l'iniziativa degli anarchici che oggi, venerdì 24 marzo, tornano in piazza a Roma. Alle 21.30 si sono dati appuntamento in piazza San Calisto, nel cuore di Trastevere e in orario in cui il quartiere è pieno di romani e di turisti. Il corteo non autorizzato dalla questura si dirigerà verso piazza Trilussa, un altro dei punti nevraglici e più affollati della zona. La polizia si schiererà in assetto antisommossa per evitare qualsiasi disordine.

La manifestazione è stata organizzata in segno di solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da quasi quattro mesi. Nella mattinata di oggi le forze dell'ordine hanno sgomberato le strade e le stradine del rione, ma in serata il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza ad hoc per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico durante la manifestazione.

Sono state posizionate transenne e divieti di sosta in diverse strade della zona. Per motivi di ordine pubblico è stato disposto il divieto di transito e di parcheggio, in vigore dalle 18.30 di oggi, 24 marzo, nelle vie e nelle piazze interessate dal corteo. Per evitare atti di violenza, atti vandalici e danneggiamenti, il sindaco ha disposto la temporanea rimozione delle strutture mobili degli esercizi commerciali su strada. In pratica bar, locali, ristoranti e negozi dovranno rimuovere tavolini, sedie, pedane, ombrelloni, fioriere, stufe da esterni e arredi in generale.

Gli ambulanti presenti nelle vie e nelle piazze lungo il percorso del corteo dovranno cessare temporaneamente le attività. Inoltre il sindaco Gualtieri ha vietato anche la vendita per l'asporto di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro.

Queste le strade e le piazze interessate dall'ordinanza: