video suggerito

Terrore per una coppia di anziani, si trovano i ladri in casa: minacciati con un piede di porco Paura per due coniugi anziani, rapinati in casa nel quartiere San Basilio a Roma sabato sera. Due ladri hanno rubato gioielli e orologi per un valore di circa 4000 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Momenti di paura nella serata di sabato 11 maggio, per una coppia di coniugi anziani, minacciati e rapinati, in un'abitazione nel quartiere San Basilio di Roma per un valore complessivo di circa 4 mila euro in gioielli e oggetti d'oro.

La proprietaria di casa si è alzata dal letto, intorno le ore 23, e ha visto in casa i due ladri armati che, con il volto coperto e i guanti, l'hanno minacciata con un piede di porco.

Subito dopo i rapinatori hanno obbligato i due anziani ad aprire la cassaforte. Una volta presa la refurtiva, i ladri sono scappati, facendo perdere per il momento le loro tracce.

Leggi anche Si alza per andare in bagno e trova i ladri armati in casa, anziani rapinati di gioielli e orologi

Hanno rubato circa 4 mila euro in gioielli e orologi

I fatti sono accaduti la sera di sabato 11 maggio in via Gasparino Caputo a Roma. Due coniugi anziani sono stati presi di mira dai malviventi che sono entrati furtivamente nell'abitazione e hanno costretto la coppia a consegnargli tutti gli oggetti di valore a disposizione in casa.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, gli anziani erano pronti per andare a dormire. La donna si è alzata dal letto e si è trovata davanti i ladri armati con strumenti da scasso e con il volto coperto. I malviventi probabilmente erano entrati nell'appartamento forzando l'inferriata del soggiorno, senza che i proprietari se ne accorgessero e hanno poi minacciato con un piede di porco la signora, facendosi aprire così la cassaforte dell'abitazione.

Dopo aver portato via gioielli d'oro per 3 mila euro e diversi orologi per mille euro, i due hanno obbligato gli anziani a restare con gli occhi chiusi per terra, in modo tale da non far vedere loro la via di fuga. Dopo il grande spavento vissuto, i due hanno dato l'allarme chiamando il 112. Sul posto sono arrivati così gli agenti della Polizia di Stato che stanno indagando per risalire ai responsabili. I militari hanno ascoltato i coniugi, che stanno bene e non hanno riportato ferite in seguito all'accaduto.